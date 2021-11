IND vs NZ: श्रेयस अय्यर 303वें भारतीय टेस्ट खिलाड़ी, कानपुर के ‘बादशाह’ ने दी सौंपी कैप

कानपुर. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं. पहले टेस्ट (India vs New Zealand Test Series) के लिए उन्हें प्लेइंग-11 में जगह मिली है. पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने उन्हें टेस्ट कैप सौंपी. मैच में टीम इंडिया (Team India) के कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है. कानपुर के ग्रीन पार्क में 5 साल बाद टेस्ट खेला जा रहा है. यह टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा है. राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) बतौर कोच भी नई शुरुआत कर रहे हैं.

सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने श्रेयस अय्यर को टेस्ट कैप सौंपी. गावस्कर का रिकॉर्ड कानपुर में शानदार रहा है. वे यहां एक शतक और 5 अर्धशतक लगा चुके हैं. गावस्कर ने यहां 9 टेस्ट की 14 पारियों में 45 की औसत से 629 रन बनाए हैं. 176 रन की सबसे बड़ी पारी खेली है. कानपुर टेस्ट में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में पूर्व कप्तान गावस्कर दूसरे स्थान पर हैं.

🎥 A moment to cherish for @ShreyasIyer15 as he receives his #TeamIndia Test cap from Sunil Gavaskar – one of the best to have ever graced the game. 👏 👏#INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/kPwVKNOkfu

— BCCI (@BCCI) November 25, 2021