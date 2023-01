VIDEO: शुभमन गिल ने कंगारुओं को उन्हीं के घर में दबोचा, दिलाई थी यादगार जीत, कोच ने लिखा- युवाओं ने...

नई दिल्ली. शुभमन गिल (Shubman Gill) ने 18 जनवरी को शायद करियर की बेस्ट पारी खेली. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में (IND vs NZ) उन्होंने शानदार 208 रन बनाए. इस कारण टीम इंडिया ने सीरीज में जीत के साथ आगाज किया है. वे वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बने. इससे पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और ईशान किशन ऐसा कर चुके हैं. लेकिन आज ही के दिन भारत ने गिल के दम पर ऑस्ट्रेलिया में 2021 में ऐतिहासिक दर्ज की थी. गिल ने 91 रन बनाए थे और भारत ने ब्रिसबेन में 328 रन के लक्ष्य को 7 विकेट खोकर हासिल किया था. इस कारण टीम टेस्ट सीरीज 2-1 से जीतने में सफल रही थी. उस समय टीम के कोच रहे रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने जीत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए खास बात लिखी है.

रवि शास्त्री ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 3 युवाओं ने सभी चुनौतियों को पार करके टेस्ट में सबसे बड़ी जीत दिलाई. शुभमन गिल ने नींव रखी. मोहम्मद सिराज ने विकेट चटकाए, तो ऋषभ पंत ने इसे खत्म किया. मुझे उम्मीद है कि ऋषभ जल्द ही अन्य 2 के साथ जुड़ेंगे. मालूम हो कि पिछले दिनों पंत का एक्सीडेंट हो गया था. मुंबई में उनके पैर का ऑपरेशन हुआ. जल्दी ही उन्हें अस्पताल से छुट्‌टी मिल सकती है, लेकिन उनके मैदान पर लौटने में लंबा समय लग सकता है.

#TDTY 2021 – 3 youngsters defied all odds to script the greatest Test win.@ShubmanGill laid the foundation. @mdsirajofficial got the breakthroughs & @RishabhPant17 finished it. I hope Rishabh joins the other 2 soon. #BorderGavaskarTrophy pic.twitter.com/ChQSZdpw5I

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) January 19, 2023