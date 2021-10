IND vs न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को हार्दिक और वरुण चक्रवर्ती की जगह किन खिलाड़ियों को देना चाहिए मौका, पूर्व भारतीय कप्तान ने बताया

नई दिल्ली. पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करने के बाद आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में भारत का अगला मुकाबला न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के साथ है. भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) का मैच रविवार (31 अक्टूबर) को खेला जाएगा. इस मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन (Mohammad Azharuddin) ने टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव की सलाह दी है. माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ‘कू’ पर भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान ने कहा, “31 तारीख को भारत बनाम न्यूजीलैंड दोनों टीमों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेल होने जा रहा है. जो जीतेगा उसका पलड़ा भारी होगा.”

टी20 वर्ल्ड कप 2021 के ग्रुप 2 में छह टीमों में से भारत (India), पाकिस्तान (Pakistan) और न्यूजीलैंड (New Zealand) शीर्ष रैंक में हैं. पाकिस्तान ग्रुप में भारत और न्यूजीलैंड को हराकर टॉप पर चल रहा है. पाकिस्तान ने भारत ने 10 विकेट से और फिर न्यूजीलैंड को 5 विकेट से मात दी थी. पाकिस्तान की रन रेट +0.738 की है. पाकिस्तान को अब शेष 3 मैच अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया के खिलाफ खेलने हैं. इन तीनों ही टीमों की रैंक कम है. ऐसे में पाकिस्तान की जीत के चांस ज्यादा है और सेमीफाइनल में पहुंचने के भी. दूसरी ओर भारत और न्यूजीलैंड दोनों ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है. अब तक उन्होंने केवल एक-एक मैच खेला है और दोनों टीमों को हार मिली है. ऐसे में दोनों देशों के बीच यह आगामी आमना-सामना बहुत महत्वपूर्ण और स्पष्ट रूप से ‘करो या मरो’ का मामला है.

माना जा रहा है कि रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन में बदलाव किया जा सकता है. पाकिस्तान से हुए मैच को देखते हुए भारत को को अपनी अंतिम 11 में किस तरह के बदलाव करने चाहिए इसके बारे में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बताया. मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बताया के टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने हर मजबूत शस्त्र के साथ मैदान पर उतरना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को दो बदलाव करने की जरूरत है. अगर हार्दिक पंड्या फिट नहीं हैं तो उनकी जगह टीम में इन फार्म बल्लेबाज ईशान किशन को शामिल करना चाहिए तो वहीं मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की जगह आर अश्विन को मौका देना सही रहेगा.

गौरतब है की हार्दिक पंड्या इन दिनों ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से भारतीय टीम के पास गेंदबाजी में छठे विकल्प की समस्या हो रही है और बल्लेबाजी में भी हार्दिक ज्यादा भरोसेमंद साबित नहीं हो पा रहे हैं. इसके साथ ही वरुण चक्रवर्ती अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वे ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए थे और उन्हें बिना कोई विकेट लिए संतोष करना पड़ा था. वहीं, ईशान किशन अच्छी फॉर्म में हैं और उनके आने से टीम की बल्लेबाजी मजबूत हो सकती है साथ ही साथ आर अश्विन के आने से टीम और संतुलित हो सकती है. गेंदबाजी के साथ साथ अश्विन बल्लेबाजी भी कर लेते है जिससे टीम के लोअर आर्डर को मजबूती प्रदान होगी.