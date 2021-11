IND vs NZ: ट्रेंट बोल्ट ने बताया, क्यों टेस्ट सीरीज से वापस लिया नाम

जयपुर. भारतीय टेस्ट बल्लेबाजों के लिए यह राहत की बात है उन्हें टेस्ट सीरीज में ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह तेज गेंदबाज 12 सप्ताह तक लगातार क्रिकेट खेलने के बाद तरोताजा होने के लिए टी20 सीरीज (India vs New Zealand) के बाद स्वदेश लौट जाएगा. बोल्ट तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए अभी भारत में हैं, लेकिन वह कोलकाता में सीमित ओवरों के आखिरी मैच के बाद स्वदेश लौट जाएंगे ताकि बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से पूर्व तरोताजा हो सकें. बोल्ट टी20 विश्व कप (ICC T20 World Cup 2021) से पहले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के दूसरे चरण का हिस्सा भी थे. उन्होंने कहा कि वह न्यूजीलैंड में गर्मियों में होने वाली सीरीजओं पर अपना ध्यान लगाए हुए हैं.

ट्रेंट बोल्ट ने ‘न्यूजीलैंड क्रिकेट’ द्वारा जारी वीडियो में कहा, ”विश्व कप बहुत बड़ा मंच है लेकिन भारत के खिलाफ भारत में खेलना संभवत: दूसरे नंबर पर है. मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ी निश्चित तौर पर इसके लिए तैयार हैं और परिस्थितियों से सामंजस्य बिठा रहे हैं. विकेटों का अच्छी तरह से अनुमान लगाना यहां महत्वपूर्ण होने जा रहा है.”

उन्होंने कहा, ”हर कोई निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड में गर्मियों के सत्र का इंतजार कर रहा है. मैं टेस्ट क्रिकेट में खेलने के लिए उत्सुक हूं. मैं पिछले 12 सप्ताह से बाहर हूं और न्यूजीलैंड में गर्मियों के सत्र से पहले तरोताजा होना चाहता हूं.” बोल्ट ने कहा कि टी20 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार को पचा पाना आसान नहीं है. उन्होंने कहा, ”इस हार को पचा पाना अब भी मुश्किल है, लेकिन जिंदगी इसी तरह से चलती है. हम होटल पहुंचे, अपना सामान तैयार किया, विमान में बैठे, जयपुर पहुंचे और अब फिर होटल में हैं.”

