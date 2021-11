IND vs NZ: रोहित शर्मा और राहुल ने टीम इंडिया को दिलाई धमाकेदार जीत, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज भी जीती

रांची. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के नेतृत्व में टीम इंडिया (Team India) ने शानदार आगाज किया है. टीम ने दूसरे टी20 में (India vs New Zealand) न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया. इसके साथ टीम ने सीरीज पर भी कब्जा कर लिया. टीम सीरीज में 2-0 से आगे हो गई. मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 153 रन बनाए. जवाब में केएल राहुल (KL Rahul) और रोहित दोनों के अर्धशतक के दम पर टीम ने लक्ष्य को 17.2 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार दूसरी द्विपक्षीय सीरीज जीती है. सीरीज का अंतिम मुकाबला 21 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेली जानी है.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने हालांकि तेज शुरुआत नहीं की थी. टीम ने पहले 6 ओवर में बिना विकेट के 45 रन बनाए थे. 9 ओवर के बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने रफ्तार पकड़ी. केएल राहुल 65 रन बनाकर टिम साउदी की गेंद पर आउट हुए. उन्होंने 49 गेंद का सामना किया. 6 चौके और 2 छक्के लगाए. राहुल और रोहित ने पहले विकेट के लिए 117 रन जोड़े.

#TeamIndia beat #NewZealand by 7 wickets & take 2-0 lead in the 3-match series! #INDvNZ pic.twitter.com/i3GVez0qfp

— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) November 19, 2021