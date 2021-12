IND vs NZ: सीरीज जीत के बाद टीम इंडिया ने एजाज पटेल को दिया खास तोहफा

नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच की पहली पारी में कीवी स्पिनर एजाज पटेल (Ajaz Patel) ने 10 विकेट चटका इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया. भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान एक पारी के सभी 10 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट के 144 साल के इतिहास में तीसरे गेंदबाज बन गए. उन्होंने भारत की पहली पारी में 47.5 ओवर में 119 रन देकर 10 विकेट लिए. उन्होंने इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत के अनिल कुंबले जैसे दिग्गजों की बराबरी कर ली.

एजाज पटेल ने भले ही 10 विकेट लिए हो, लेकिन अपनी टीम को जीत दिलाने में वह कामयाब नहीं हो सके हैं. न्यूजीलैंड के लिए यह मैच स्पिनर एजाज पटेल के पहली पारी में सभी 10 विकेट लेने के कारण यादगार रहा. यह पराजित टीम के लिए किसी भी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बन गया है. इससे पहले का रिकॉर्ड जवागल श्रीनाथ के नाम पर था, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोलकाता में 132 रन देकर 13 विकेट लिए थे, लेकिन भारत 46 रन से मैच हार गया था. पराजित टीम के लिए किसी एक गेंदबाज का पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड भी पटेल के नाम से जुड़ गया है. पहले यह रिकॉर्ड कपिल देव (9/83 बनाम वेस्टइंडीज, अहमदाबाद, 1983) के नाम पर था.

एजाज पटेल की इस उपलब्धि पर टीम इंडिया ने उन्हें खास तोहफा दिया. टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने एक जर्सी पर हस्ताक्षर करके स्पिनर को दी है. बीसीसीआई (BCCI) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अश्विन और एजाज के एक इंटरव्यू की कुछ तस्वीरें साझा की हैं. इन तस्वीरों में से एक तस्वीर में अश्विन एजाज को यह खास जर्सी देते हुए नजर आ रहे हैं.

इससे पहले भी एजाज की 10 विकेट की उपलब्धि पर विराट कोहली और हेड कोच राहुल द्रविड़ ने खुद जाकर उन्हें बधाई दी थी. विराट और द्रविड़ न्यूजीलैंड के डग आउट में गए थे और वहां जाकर उन्हें एजाज को बधाई दी थी. सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हुआ था और इसकी तारीफ भी हुई थी.

इससे पहले दिन भारत के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने स्पिनर को उनकी इस उपलब्धि के लिए स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया था.

Nice gesture from Ravichandran Ashwin, clapping once Ajaz Patel took all 10 wickets in an innings.pic.twitter.com/y5fELqPWAc

— Johns. (@CricCrazyJohns) December 4, 2021