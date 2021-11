IND vs NZ: टीम इंडिया के ओपनर्स ने टी20 वर्ल्ड कप की कमी को दूर किया, ये रही जीत की 5 बड़ी बातें

कोलकाता. टीम इंडिया (Team India) ने टी20 सीरीज जीतकर टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) की हार को पीछे छोड़ दिया है. टीम ने 3 मैचों की सीरीज (India vs New Zealand) पर 3-0 से कब्जा कर लिया है. टीम ने अंतिम मुकाबले में न्यूजीलैंड को 73 रन से हराया. मैच में टीम ने पहले खेलते हुए 184 रन बनाए. कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने अर्धशतकीय पारी खेली. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 111 रन पर सिमट गई. बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल (Axar Patel) ने तीन विकेट झटके. सीरीज की 5 बड़ी बातों को इस तरह से समझा जा सकता है.

पहला: टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रही. टी20 वर्ल्ड कप के पहले 2 मैच में टीम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसा करने में नाकाम रही थी. इस कारण गेंदबाज भी दबाव में थे.

दूसरा: टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो अंतिम तीनों मैच में भले ही ओपनर्स ने अच्छा खेल दिखाया था. लेकिन पहले 2 मैच में वे फेल रहे. लेकिन मौजूदा सीरीज के तीनों मैच में ओपनर्स ने शानदार खेल दिखाया. पहले 2 मैच में रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी ने. अंतिम मैच में रोहित और ईशान किशन की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दिलाई. रोहित प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे.

