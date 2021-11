टीम इंडिया को पहला टेस्ट शुरू हाेते ही लगा बड़ा झटका, श्रीलंका की टीम भारत को पीछे छोड़ टॉप पर पहुंची

नई दिल्ली. टीम इंडिया (Team India) गुरुवार से टेस्ट सीरीज खेलने उतरी. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच कानपुर में खेले खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. हालांकि मैच शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही टीम को बड़ा झटका लगा. श्रीलंका (Sri Lanka) की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत काे पीछे छोड़ टॉप पर पहुंच गई है. टीम ने पहले टेस्ट में (Sri Lanka vs West Indies) वेस्टइंडीज को हराया. हालांकि ओवरऑल अंक के मामले में भारतीय टीम सबसे आगे है.

श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को गुरुवार को पहले टेस्ट में 187 रन से हराया. 348 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम अंतिम दिन 160 रन पर सिमट गई. जीत के बाद श्रीलंका (Sri lanka) को 12 अंक मिले. यह उसका मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का पहला मैच था. उसके 100 फीसदी हैं. आईसीसी (ICC) के नियम के अनुसार, ओवरऑल प्रतिशत अंक के आधार पर ही टॉप टीम का फैसला होगा.

टीम इंडिया के 54 फीसदी अंक

टीम इंडिया (Team India) के 26 अंक हैं. हर मैच के 12 अंक होते हैं. जीत पर 12 जबकि ड्रॉ पर 4 अंक मिलते हैं. भारत ने अब तक 4 टेस्ट खेले हैं. उसे 2 में जीत मिली, जबकि एक में हार. एक मुकाबला ड्रॉ रहा है. ऐसे में टीम इंडिया के 28 अंक होने चाहिए थे. लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ 2 स्लो ओवर रेट के कारण उसके 2 अंक काटे गए हैं. इस तरह उसके 26 अंक हैं. यह ओवरऑल 4 मैच के 48 अंक का 54 फीसदी है.

पाकिस्तान तीसरे नंबर पर

पाकिस्तान ने अब तक 2 मैच खेल हैं. उसने एक में जीत हासिल की है, जबकि एक मैच में हार मिली. उसके 12 अंक और ओवरऑल 50 फीसदी अंक हैं. वेस्टइंडीज 33.33 प्रतिशत अंक के साथ चाैथे और इंग्लैंड की टीम 29.17 प्रतिशत अंक के साथ पांचवें पर है. कुल 9 टीमों को इसमें शामिल किया गया है. अन्य 4 टीमों ने अब तक एक भी मुकाबले नहीं खेले हैं. न्यूजीलैंड की टीम भी पहले टेस्ट के बाद लिस्ट में शामिल हो जाएगी. बांग्लादेश को 26 नवंबर से पाकिस्तान से 2 मैचों की सीरीज खेलनी है.

