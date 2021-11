IND vs NZ Test: विराट कोहली ने मुंबई टेस्ट के लिए शुरू की तैयारी, 56 पारी और 732 दिन से नहीं लगा पाए शतक

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat Kohli) टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) के बाद से लंबी छुट्टी पर चले गए थे. वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टी20 की सीरीज (IND vs NZ T20 Series) में भी नहीं खेले थे और 25 नवंबर से कानपुर में होने वाला पहला टेस्ट का हिस्सा भी नहीं रहेंगे. उन्हें आराम दिया गया है. लेकिन 3 दिसंबर से मुंबई में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में वो वापसी करेंगे. उन्होंने इसके लिए क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में तैयारी भी शुरू कर दी. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो मैदान पर रनिंग करते नजर आ रहे हैं.

कुछ क्रिकेट फैंस ने सोशल मीडिया अकाउंट से कोहली की कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो किट बैग के साथ खड़े नजर आ रहे हैं.

Practice before the storm at mumbai only vk can relate pic.twitter.com/Vfw9mCMypM

