विल यंग को मिली खुद की गलती की ‘सजा'! नहीं थे आउट, फिर भी लौटना पड़ा पवेलियन, देखें Video

कानपुर. टीम इंडिया (Team India) ने पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड के सामने 284 रन का लक्ष्य रखा है. मैच में (India vs New Zealand Test Series) भारत ने दूसरी पारी 7 विकेट पर 234 रन बनाकर घोषित कर दी थी. पहली पारी में उसे 49 रन की बढ़त मिली थी. चौथे दिन का खेल खत्म होने पर न्यूजीलैंड (New Zealand) ने दूसरी पारी में 4 रन पर एक विकेट गंवा दिया था. ओपनर बल्लेबाज विल यंग (Will Young) आर अश्विन की गेंद पर आउट हुए. अंतिम दिन न्यूजीलैंड को 280 रन और बनाने हैं. वहीं भारत को जीत के लिए 9 विकेट और झटकने हैं.

न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरी पारी में अब तक 4 ओवर बल्लेबाजी की है. पारी के तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर विल यंग को अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने एलबीडब्ल्यू आउट दिया. गेंदबाज आर अश्विन (R Ashwin) थे. बल्लेबाज के पास डीआरएस लेने के लिए 15 सेकंड का समय होता है. यंग इस बीच साथी खिलाड़ी टॉम लाथम (Tom Latham) से चर्चा करने लगे. फिर उन्होंने डीआरएस की अपील की. लेकिन तब तक समय खत्म हो गया था. लेकिन रिप्ले में साफ था कि यंग आउट नहीं थे. ऐसे में यंग यदि डीआरएस समय पर ले लेते तो वे नॉटआउट रहते. यानी उन्होंने खुद बड़ी गलती कर दी. पहली पारी में उन्होंने अर्धशतक जड़ा था.

Will young is gone he has reviewed but the time’s up#INDvsNZTestSeries #INDvsNZ pic.twitter.com/VIiEncGGGf — WORLD TEST CHAMPIONSHIP NEWS (@RISHItweets123) November 28, 2021

7 निर्णय हो चुके हैं गलत

मौजूदा टेस्ट की बात की जाए तो भारत के नितिम मेनन और वीरेंद्र शर्मा अंपायरिंग कर रहे हैं. लेकिन उनके अब तक 7 निर्णय को डीआरएस के बाद बदला जा चुका है. यदि यंग समय पर डीआरएस लेते तो यह 8वां फैसला हाेता, जिसे बदला जाता. न्यूजीलैंड की पहली पारी में लाथम को लगातार तीन बार अंपायर ने आउट दिया था, लेकिन तीनों ही बार वे डीआरएस के कारण बच गए थे.

हालांकि न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड भारत में टेस्ट में अच्छा नहीं रहा है. 66 साल में टीम को भारत में सिर्फ 2 टेस्ट में जीत मिली है. उसे अभी भी पहली सीरीज जीतने का इंतजार है. ऐसे में उसे मैच जीतने के लिए चमत्कार करना होगा. कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) को बतौर बल्लेबाज करना होगा कमाल.

