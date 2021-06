WTC फाइनल में बारिश का 'खेल', फैंस बोले- इंग्लैंड को ICC टूर्नामेंट की मेजबानी से बैन करो

नई दिल्ली. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (WTC Final) में बारिश और खराब मौसम से खिलाड़ी ही नहीं बल्कि क्रिकेट फैंस भी परेशान हो गए हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से शुरू हुए इस ऐतिहासिक मुकाबले के पहले दिन बारिश के कारण टॉस तक नहीं हो सका था. दूसरे दिन भी केवल 64.4 ओवर का खेल हो पाया. तीसरे दिन भी खराब मौसम ने परेशान किया और चौथे दिन सोमवार को बारिश के कारण पहले सेशन का खेल नहीं हो पाया. इससे खेल देखने को उत्सुक क्रिकेट प्रेमी निराश हैं. कुछ फैंस ने तो इंग्लैंड को आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी देने से ही बैन करने की मांग कर दी है.



टीम इंडिया ने पहली पारी में 217 रन बनाए. इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में दो विकेट पर 101 रन बना लिए थे. कीवी टीम भारत से अभी 116 रन पीछे है. क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि मौसम ऐसे बड़े आयोजन में बाधा ना बने. इस मैच में तीन दिन तक कुल 141.1 ओवर का खेल ही हो पाया है. फैंस ने इस पर नाराजगी जाहिर की.



सोशल मीडिया पर लोग इंग्लैंड को आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी ससे बैन करने की मांग कर रहे हैं. (Twitter)

एक फैन ने पूछा कि कहीं और आईसीसी ने इस टूर्नामेंट के फाइनल का आयोजन क्यों नहीं कराया, जब बारिश की आशंका पहले से ही थी.

Is UK the only place left on the entire earth ? #WTC21 — Aseem Singh (@MrAseemSingh) June 21, 2021

ICC tournaments should not be held in England. Rain spoiled the WC2019 and now WTC final too — Ultra Violet (@takeDoge2Mars) June 21, 2021

England is the worst place to play the ICC events !! — MSDian Aryan (@aryan_msdian) June 21, 2021

Shame..You just made mockery of WTC by hosting at a venue which is rain averse during this time of the year... — Life Is A Race (@I_BobTheBuilder) June 21, 2021

सोशल मीडिया पर कुछ ने तो मीम तक शेयर किए. इसमें उन्होंने एक गाने का इस्तेमाल किया, जिसमें केन विलियमसन की तस्वीर पोस्ट की.

अब यह तय माना जा रहा है मुकाबले में छठे दिन यानी रिजर्व डे का इस्तेमाल किया जाएगा. इस फाइनल को अंतिम दिन 22 जून तक पूरा नहीं किया जा सकेगा. इस कारण 23 जून को भी मैच होगा. हालांकि इस पर फैसला पांचवें दिन मैच रेफरी करेंगे. आईसीसी ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि पांच दिन में यदि पूरे ओवर नहीं फेंके गए तो रिजर्व डे के दिन भी मैच कराया जाएगा.