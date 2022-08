IND vs PAK Asia Cup-2022 Live Score: फखर जमां को आवेश खान ने बनाया शिकार, पाकिस्तान के 2 विकेट गिरे

पेसर जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी हैं. बुमराह चोट के कारण टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं हैं.

Sending my best wishes #TeamIndia’s way! Looking forward to an exciting tournament of cricket 🇮🇳

— Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) August 28, 2022