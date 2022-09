T20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत 23 अक्टूबर को, अफरीदी ने बजाई भारत के लिए खतरे की घंटी-VIDEO

नई दिल्ली. आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत 23 अक्टूबर को होगी. दोनों टीमों के बीच यह हाईवोल्टेज मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. भारत ने अपनी 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है. चोटिल जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है. पाकिस्तान की टीम के लिए भी खुशखबरी है. टीम के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी फिट नजर आ रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर वर्कआउट करते हुए अपना वीडियो डाला है. भारत के खिलाफ अफरीदी बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं. अफरीदी ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भी टीम इंडिया को गहरा घाव दिया था.

शाहीन अफरीदी को जुलाई महीने गाले में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान फील्डिंग करते समय दाहिने घुटने में चोट लगी थी. इस कारण वे एशिया कप 2022 और इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से बाहर हो गए. ट्विटर पर शाहीन अफरीदी ने एक वीडियो डाला है. जिसमें वह वेटलिफ्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं.

Almost there! In shaa’Allah. pic.twitter.com/UrNHnjHyEj

— Shaheen Shah Afridi (@iShaheenAfridi) September 12, 2022