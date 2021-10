नई दिल्‍ली. भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) और पाकिस्‍तानी गेंदबाज मोहम्‍मद आमिर (Mohammad Amir) सोशल मीडिया पर बुरी तरह से भिड़ गए. पाकिस्‍तानी गेंदबाज ने तो शब्‍दों की हद तक पार कर दी, जिसके बाद हरभजन सिंह ने भारत और पाकिस्‍तान (India vs Pakistan) मैच का एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्‍होंने छक्‍का जड़कर भारत को जीत दिलाई थी. इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि फिक्‍सर को सिक्‍सर, मोहम्‍मद आमिर चल दफा हो जाओ.

दरअसल दोनों के बीच सोशल मीडिया पर ये लड़ाई भारत और पाकिस्‍तान मैच के बाद शुरू हुई. जब आमिर ने एक ट्वीट किया कि पूछना था कि हरभजन सिंह ने टीवी तो नहीं तोड़ दिया. इसके जवाब में भज्‍जी ने एक व‍ीडियो शेयर किया और कहा कि अब तुम ही बोलोगे कि यह छक्‍का तुम्‍हारे घर की टीवी पर तो नहीं गिरा. बस फिर क्‍या था पूरी रात दोनों के बीच शब्‍दों की लड़ाई चलती रही.

आमिर ने मंगलवार को एक वीडियो शेयर किया, ये उस मैच का वीडियो है, जिसमें शाहिद अफरीदी ने हरभजन सिंह की 4 गेंदों पर 4 छक्‍के जड़ थे. आमिर ने इसे शेयर करके कहा कि हरभजन सिंह मैं इस वीडियो को देखने में व्‍यस्‍त था, जब लाला ने आपकी गेंद पर 4 छक्‍के मारे थे, लेकिन क्रिकेट है लग सकते हैं, मगर टेस्‍ट क्रिकेट में थोड़ा ज्‍यादा हो गया. इसका जवाब देते हुए हरभजन ने आमिर से पूछा कि लॉर्ड्स में नो बॉल कैसे हो गया था, कितना लिया और किसने दिया.

टेस्‍ट क्रिकेट है नो बॉल कैसे हो सकता है. इस खूबसूरत खेल को बदनाम करने के लिए आपको और आपके समर्थकों को शर्म आनी चाहिए. हरभजन सिंह के जवाब देने के बाद तो आमिर ने अपने शब्‍दों की हद पार कर दी. उन्‍होंने हरभजन सिंह को टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में भारत पर पाकिस्‍तान को मिली जीत की याद दिलाई और हरभजन के गेंदबाजी एक्‍शन पर भी सवाल उठे. इसके बाद उन्‍होंने कहा कि अब हमको वर्ल्‍ड कप जीतते देखो.

मोहम्‍मद आमिर को शब्‍दों की सीमा पार करते देख हरभजन को भी पुराने मैच का एक वीडियो शेयर करना पड़ा. जिसमें भारत को 3 रन की जरूरत थी और हरभजन ने छक्‍का जड़कर जीत दिला दी थी.

Fixer ko sixer.. out of the park @iamamirofficial chal daffa ho ja pic.twitter.com/UiUp8cAc0g

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 26, 2021