IND vs PAK: टी20 वर्ल्ड कप से पहले 'मारो मुझे मारो' फैन ने शेयर किया मजेदार VIDEO

नई दिल्ली. पाकिस्तान 2017 चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy) जीतने के बाद आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2019 (World Cup) में प्रदर्शन करने में विफल रहा. सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) की अगुवाई वाली टीम के निराशाजनक प्रदर्शन ने ग्रीन आर्मी के उत्साही फैन्स को काफी नाराज किया. सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैन्स के कुछ वीडियो वायरल हुए, जो खासे लोकप्रिय हुए और उन पर मीम्स भी बने. इस दौरान सोशल मीडिया पर एक ब्रिटिश-पाकिस्तानी फैन मोमिन साकिब (Momin Saqib) ने 2019 विश्व कप में अपने अंदाज-ए-बयां के बाद इंटरनेट पर तहलका मचा दिया.

मैनचेस्टर में 2019 विश्व कप में विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने 1992 के वर्ल्ड कप चैंपियन पाकिस्तान को 89 रन (डकवर्थ लुईस नियम) से हराने के बाद साकिब ने सरफराज की अगुवाई वाली टीम के खिलाफ तीखा हमला किया था. साकिब का मशहूर डायलॉग ‘मारो मुझे मारो’ उस समय इंटरनेट पर धमाल मचाने में कामयाब रहा था. अब एक बार फिर से ‘मारो मुझे मारो’ वाले इस फेमस फैन ने आईसीस टी20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के मैच से पहले वापसी की है.

T20 WC: विराट कोहली को मिली पूर्व तेज गेंदबाज की सलाह, सपाट विकेट पर 6 बॉलर रहेंगे बेस्ट

IND vs PAK: कपिल देव ने आखिरी ओवर ना करके की बड़ी गलती और मियांदाद ने छक्का लगाकर छीन ली भारत से जीत

पाकिस्तान के विश्व कप अभियान से पहले मोमिन साकिब ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में साकिब ने बाबर आजम के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी टीम के बारे में बात की और साथ ही कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत के हाथों मिली वर्ल्ड कप 2019 की हार को भी याद किया. पाकिस्तानी इंटरनेट सनसनी द्वारा साझा किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. साकिब के वीडियो को जमकर लाइक्स मिल रहे हैं और खूब कमेंट भी.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशंसक ने कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया की ओर से 50 ओवर के विश्व कप के 2019 संस्करण में अपनी जीत का सिलसिला बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को पछाड़ने के बाद अपनी निराशा व्यक्त करके प्रसिद्धि पाई थी. अपनी हार के बाद पाकिस्तानी पक्ष पर निशाना साधते हुए साकिब ने सरफराज की टीम के फिटनेस स्तर को लेकर मजेदार अंदाज में जमकर फटकार लगाई थी. ग्रीन आर्मी के इस फैन ने यह भी आरोप लगाया था कि 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज झड़प की पूर्व संध्या पर पाकिस्तानी खिलाड़ी ‘बर्गर’ और पिज्जा’ खा रहे थे.

Nailed it @mominsaqib and @Bilalbinsaqib .@azharjavaiduk very good interview. pic.twitter.com/VCVlUMdFpB

— Ibrahim Tariq Shafi (@IbrahimTShafi) June 16, 2019