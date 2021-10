T20 WC: 'आप धोनी हैं, मैं दहानी हूं...' पाकिस्तानी क्रिकेटर बना माही के सामने 'फैन ब्वॉय', VIDEO Viral

नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) के सबसे बहुप्रतीक्षित मुकाबले के लिए दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में अपनी तैयारी शुरू कर दी है. दोनों ही टीमें जीत की तलाश में हैं. जहां भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपने जीत के रिकॉर्ड को बनाए रखना चाहता है. वहीं, दूसरी तरफ बाबर आजम (Babar Azam) की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में अपनी हार के खराब रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है. इस बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से महेंद्र सिंह धोनी और एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का ऐसा वीडियो सामने आया है, जो फैन्स का दिल जीत रहा है.

भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच रविवार, 24 अक्टूबर को होने वाले ‘महामुकाबले’ से पहले शाहनवाज दहानी (Shahnawaz Dahani) को भारतीय क्रिकेट टीम के मेंटॉर महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के साथ बात करते हुए देखा गया. धोनी और दहानी की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और दोनों देशों के फैन्स इसे खासा पसंद भी कर रहे हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि धोनी को भारतीय टीम के एक सदस्य के साथ चलते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान पूर्व भारतीय कप्तान धोनी चलते हुए पाकिस्तान के प्रैक्टिस सेशन की तरफ चले गए, जहां पाकिस्तानी क्रिकेटर ने उन्हें पुकारा.

IND vs PAK मैच से पहले कप्तानी से जुड़े सवाल पर चिढ़े विराट कोहली, कहा- ‘मसाला’ नहीं दूंगा

T20 World Cup: विराट कोहली ने किया खुलासा- पाकिस्तान के खिलाफ क्या होगा जीत का प्लान

इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी और शाहनवाज दहानी के बीच थोड़ी देर बातचीत हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दहानी को कहते हुए सुना जा सकता है, “आप धोनी हैं… मैं दहानी हूं.” इसके बाद धोनी कहते हैं, ”मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं.” इसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर जवाब देते हुए कहता है, ”नहीं, आप पहले से भी ज्यादा फिट हैं.”

Pakistan bowling sensation ShahnawazDahani looks exited to see the legend @msdhoni ..

“Aap #Dhoni hain ..mai Dahani hon”#PakVsInd #India vs #Pakistan #T20WorldCup pic.twitter.com/9xZe6Vq6Yb

— Shakir Abbasi (@ShakirAbbasi22) October 22, 2021