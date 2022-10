VIDEO: मोहम्मद नवाज ने अपने ही टीम मेंबर के सिर पर मारी गेंद, घटना के बाद गए सदमे में

मेलबर्न. भारत-पाकिस्तान (Ind vs Pak) के बीच मुकाबले में 2 दिन शेष हैं और पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर आ गई. जब पाकिस्तान के बल्लेबाज शान मसूद को नेट्स में चोट लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया. दरअसल पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने प्रैक्टिस के दौरान गेंद को गलती से शान मसूद के सिर पर मार दिया. इस घटना के बाद मोहम्मद नवाज सदमे में चले गए.

मोहम्मद नवाज इस पूरी घटना का कारण बने और उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ. वह वीडियो में टीम से बिल्कुल अलग घुटने के बल बैठे दिखाई दे रहा हैं. शान मसूद की चोट की स्थिति के बारे में अभी नहीं पता चल पाया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से जल्द ही आधिकारिक बयान आने की उम्मीद है.

Nawaz is feeling so low as his hard-hit injured Shan Masood 😭😭😭 pic.twitter.com/DvWqBtUU44

— Haris (@damnharris) October 21, 2022