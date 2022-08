IND vs PAK: नसीम शाह ने करियर के पहले ओवर में भारत को डराया, राहुल शून्य पर बोल्ड, कोहली का कैच छूटा, VIDEO

दुबई. नसीम शाह (Naseem Shah) को भारतीय फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे. उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल के पहले ही मैच में (IND vs PAK) टीम इंडिया के बल्लेबाजों को डरा दिया है. इस 19 साल के तेज गेंदबाज ने करियर की दूसरी गेंद पर दिग्गज बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) को बोल्ड कर दिया. फिर चौथी गेंद पर विराट कोहली (Virat Kohli) को भी लगभग पवेलियन भेज दिया था. हालांकि उनका कैच स्लिप पर फखर जमां से छूट गया. एशिया कप के (Asia Cup 2022) एक मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 147 रन बनाए हैं. जवाब में भारतीय टीम ने समाचार लिखे जाने तक 10 ओवर में 3 विकेट पर 62 रन बना लिए हैं. रोहित शर्मा 12 और विराट कोहली 35 रन बनाकर आउट हुए.

पाकिस्तान को टी20 एशिया कप से पहले दोहरा झटका लगा था. युवा तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और मोहम्मद वसीम चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए. ऐसे में नसीम शाह को टूर्नामेंट में बड़ी जिम्मेदारी मिली. उन्हें भारत के खिलाफ पारी का पहला ओवर डालने को मिला. पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने एक रन लिया. दूसरी गेंद पर केएल राहुल के बैट से गेंद लगकर विकेट उड़ा ले गई.

I would love to see Naseem Shah and Shaheen Shah opening the bowling for Pakistan in T20 WC ❤️#INDvPAK #INDvsPAK #PAKvINDpic.twitter.com/9C77nVuorE

— Muhammad Noman (@nomanedits) August 28, 2022