T20 World Cup: आमिर खान ने अक्षय कुमार से पूछा- क्यों IND vs PAK मैच इंजॉय किया? तो एक्टर ने मुस्कुरा कर कहा...

नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान के बीच 2 दिन पहले दुबई में टी20 विश्व कप में हाई वोल्टेज मुकाबला हुआ (IND vs PAK T20 World cup 2021) था. शुरू से ही मैच एकतरफा रहा. पहले पाकिस्तान ने धारदार गेंदबाजी कर भारत को 151 रन पर रोका और फिर कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) और मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) की सलामी जोड़ी ने 18वें ओवर में जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया. इस मैच को देखने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला, मौनी रॉय, विवेक ओबेरॉय और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) भी स्टेडियम में मौजूद थे. यह सभी सितारे टीम इंडिया की हौसलाअफजाई कर रहे थे. हालांकि, नतीजा टीम इंडिया के हक में नहीं आया.

इस मैच को देखने के लिए पाकिस्तान मूल के दिग्गज मुक्केबाज आमिर खान (Boxer Amir Khan) भी स्टेडियम पहुंचे थे. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अक्षय कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. आमिर खान ने पाकिस्तान की जर्सी पहन रखी है और टीम की जीत से वह बेहद खुश दिखे. वीडियो में वो अक्षय कुमार से पूछते हैं कि आपने आज का मैच इंजॉय किया तो अक्षय कुमार सिर्फ हंसते रहते हैं.

इस वीडियो को शेयर करते हुए आमिर खान ने ट्विटर पर लिखा है- “उम्मीद करता हूं अक्षय कुमार आपने मैच को इंजॉय किया होगा. अगली बार किस्मत आपका साथ देगी. आमिर खान ने अब ब्रिटेन की नागरिकता ले ली है. वो अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते नजर आ जाते हैं.

Hope you enjoyed the match @akshaykumar 😛. Better luck next time #IndiaVsPak #T20WorldCup2021 #Dubai pic.twitter.com/2URoWL13rD

— Amir Khan (@amirkingkhan) October 24, 2021