IND vs PAK: मोहम्मद रिजवान के सबके सामने नमाज पढ़ने पर वकार यूनुस ने जताया गर्व, हर्षा भोगले बोले- माफी मांगें...

नई दिल्ली. विशेषज्ञ कमेंटेटर और प्रसिद्ध क्रिकेट पंडित हर्षा भोगले (Harsha Bhogle) ने वकार यूनिस (Waqar Younis) पर निशाना साधा है. दरअसल, विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुवाई वाली टीम इंडिया के खिलाफ मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) के प्रदर्शन के बारे में वकार की टिप्पणी को लेकर हर्षा भोगले ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. मोहम्मद रिजवान आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में भारत पर पाकिस्तान की अभूतपूर्व जीत में नायक के रूप में उभरे. रिजवान ने भारत-पाकिस्तान (India vs Pakistan) के मैच में दुबई में ड्रिंक के ब्रेक के दौरान नमाज अदा की थी.

ऐसे समय में जब भारत की पारी के दौरान मोहम्मद रिजवान द्वारा नमाज अदा करने का एक वीडियो वायरल हुआ तो पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वकार यूनिस ऐतिहासिक भारत-पाकिस्तान मैच के बारे में अपने ‘सबसे संतोषजनक’ पल को साझा करके नए विवाद को जन्म दे दिया. शोएब अख्तर और पाकिस्तानी पत्रकार से बातचीत में वकार यूनिस ने कहा कि मोहम्मद रिजवान मैच के दौरान नमाज अदा करना उनके लिए खास पल था.

वकार यूनिस ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर कहा, ”रिजवान की मैच के दौरान हिंदुओं के बीच पढ़ी, नमाज मेरे लिए बेहद खास थी.” यूनिस की इस टिप्पणी पर कई लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई है. कमेंटेटर हर्षा भोगले भी यूनिस के इस बयान से नाखुश हैं और उन्होंने अपील की है कि यूनिस अपने बयान को लेकर माफी मांगें.

“Rizwan offered Namaz during #INDvPAK match in middle of Hindus was most satisfying thing Mashallah, even more than his batting”

– Waqar Younis & Shoaib Akhtar discusspic.twitter.com/ELTVJSTqh4

— Pakistan Untold (@pakistan_untold) October 26, 2021