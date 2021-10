IND vs PAK: वकार यूनुस 24 घंटे में ही 'नमाज' वाले बयान से पलटे, कहा- माफी मांगता हूं, लेकिन...

नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज और टीम के बॉलिंग कोच रहे वकार यूनुस (Waqar Younis) ने 24 घंटे में ही अपनी ‘नमाज’ वाली टिप्पणी पर माफी मांग ली. वकार ने भारत के खिलाफ बीते रविवार को हुए टी20 विश्व कप मुकाबले (IND vs PAK T20 World Cup 2021) में मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan IOffer Namaz) के नमाज पढ़ने को लेकर कहा था कि हिन्दुओं के बीच मैदान पर पाकिस्तानी बल्लेबाज का नमाज अदा करना बहुत खास था. उनके इस बयान से सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लोग भी नाराज थे. हर्षा भोगले, आकाश चोपड़ा ने उनसे इस बयान को लेकर माफी मांगने के लिए कहा था. अपने बयान को लेकर चौतरफा घिरे वकार यूनुस ने आखिरकार अपनी गलती मानी और माफी मांग ली.

वकार ने ट्वीट किया- “आवेश में आकर मैंने ऐसी बात कह दी, मेरा ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं था, जिससे काफी लोगों की भावनाएं आहत हुईं. मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, मेरा ऐसा मकसद बिल्कुल नहीं था, सच में गलती हो गई. खेल लोगों को रंग और धर्म से हटकर जोड़ने का जरिया है.”

– “I never meant it, it was a Game & it was the heat of the moment, I apologise” @waqyounis99 clarifies on what happened earlier.

Still what a historic Game & Win it was for team Pakistan. Let’s move on!@bhogleharsha @asportstvpk #PakvsIndia #Pakistan #India #T20WorldCup pic.twitter.com/1mgsnyRfap

— Arsalan H. Shah ~ Proud Pakistani (@arsalanhshah) October 26, 2021