IND vs PAK: किंग कोहली एक साथ रचेंगे दो इतिहास, एबी डिविलियर्स ने पहले ही दे दी बधाई

नई दिल्ली. भारतीय टीम (Indian Cricket Team) के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) एक बार फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं. दरअसल कोहली को बड़े मुकाबलों से पहले कुछ दिनों के लिए आराम दिया गया था. लोगों की नजर उनके उपर लगातार बनी हुई है. मैच शुरू होने से पहले वह प्रैक्टिस सेशन में जमकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए. शायद इसी लिए लोगों को उनसे और उम्मीदें बढ़ गई हैं.

भारत-पाक मैच से पूर्व उनके पूर्व आईपीएल साथी खिलाड़ी एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने उनके लिए खास संदेश भेजा है. दिग्गज अफ्रीकी बल्लेबाज ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि, ‘मैं इस संदेश को शेयर करते हुए बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूं. मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त विराट कोहली को क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बनने पर बधाई देना चाहता हूं’.

.@ABdeVilliers17 has a special message for his close friend @imVkohli ahead of his 100th T20I! ❤️

