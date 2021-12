IND vs SA: श्रेयस अय्यर सेंचुरियन की पिच पर ज्यादा घास देखकर डरे ! कोच द्रविड़ ने दी छोटी सी सलाह

नई दिल्ली. भारतीय और दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से सेंचुरियन में बॉक्सिंग डे (IND vs SA Boxing Day Test) टेस्ट खेला जाएगा. इस टेस्ट के लिए टीम इंडिया सेंचुरियन में पहुंच चुकी है और उसने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. लेकिन भारत के लिए पिछले महीने टेस्ट डेब्यू करने वाले श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) जैसे ही सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए पहुंचे तो पिच पर बहुत ज्यादा घास देखकर दंग रह गए. उन्होंने पिच को देखते से ही कहा, इस पर काफी घास है और उछाल भी ज्यादा है. हालांकि, टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने खिलाड़ियों को सिर्फ इतना कहा कि आप पूरे जोश के साथ क्वालिटी प्रैक्टिस करें. बाकी चीजों को भूल जाएं.

बीसीसीआई ने इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है. इसमें श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को यह कहते सुना जा सकता है कि विकेट पर काफी ज्यादा घास है और इस पर बल्लेबाजी करना किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौतीपूर्ण होगा. इसी वीडियो में अय्यर तेज गेंदबाज इशांत शर्मा के पास गए और उनसे पूछा आपको विकेट देखकर क्या लगता है ? इस पर इशांत ने कहा, “विकेट में काफी नमी है. इस पर काफी मूवमेंट होगा. यहां बल्लेबाजी चुनौतीपूर्ण होगी.”

शमी और बुमराह पर होगा गेंदबाजी का दारोमदार

ये साफ है कि दोनों टीमों के बल्लेबाजों को सेंचुरियन में तेज ऱफ्तार गेंदों का सामना करना पड़ सकता है. साउथ अफ्रीका के पास कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्खिया जैसे गेंदबाज हैं, जो अपनी रफ्तार से भारतीय बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं. वहीं भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी ब्रेक के बाद पूरे दमखम के साथ मैदान पर उतरने को तैयार होंगे. यह टीम के नेट सेशन में नजर भी आया. जब मोहम्मद शमी भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को बाउंसर फेंकते दिखे, जिसे भारतीय कप्तान छोड़ते नजर आए. इस पर साथी खिलाड़ियों ने शमी की हौसला अफजाई की.

