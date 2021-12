IND vs SA: विराट कोहली ने LIVE मैच में किया अंपायर के पीछे किया मजेदार डांस, देखें VIDEO

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat Kohli) जिस जुनून के साथ टेस्ट क्रिकेट का लुत्फ उठाते हैं, वह बेजोड़ है. मैदान पर वह टीम के खिलाड़ियों के साथ-साथ दर्शकों का मनोबल भी लगातार बढ़ाते रहते हैं. दक्षिण अफ्रीका में भारत सेंचुरियन में अपना पहला टेस्ट मैच (India vs South Africa) खेल रहा है. इस मैच में भले ही दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाजत नहीं है, लेकिन विराट कोहली का उत्साह और मनोबल बराबर बना हुआ है. भारत के टेस्ट कप्तान को हाल ही में मैदान पर एक बार फिर से खुशी के मूड में देखा गया, क्योंकि उनकी टीम ने तीसरे दिन सेंचुरियन में पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका पर अपना दबदबा बनाए रखा.

विराट कोहली (Virat Kohli) मैच के तीसरे दिन मैदान पर डांस करते हुए कैमरे में कैद हुए. कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जो मैदान पर अपना सब कुछ दे देते हैं. उनकी ऊर्जा अक्सर अपने आस-पास के अन्य लोगों पर भी बरसती है. खेल के दौरान कोहली को कभी-कभी प्रशंसकों के साथ बातचीत करते हुए देखा जाता है, जिसमें वह स्टेडियम में बैठे दर्शकों से टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए कहते हैं. कई अन्य मौकों पर वह संगीत या ढोल की धुन पर नाचते हुए देखे जाते हैं.

भारत और दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA) के बीच मंगलवार को मैच के तीसरे दिन विराट कोहली एक बार फिर से मैदान पर डांस करते हुए दिखाई दिए. यहां तक ​​कि कमेंटेटर भी भारत के कप्तान को मूड में देखकर हंस पड़े. कोहली के इस डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैन्स भी काफी खुश नजर आ रहे हैं.

