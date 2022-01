IND vs SA: जसप्रीत बुमराह ने कगिसो रबाडा को जड़ा ऐसा छक्का, ड्रेसिंग रूम से मिला स्टैंडिंग ओवेशन

नई दिल्ली. भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच जोहानिसबर्ग के वांडरर्स मैदान पर खेला जा रहा दूसरा टेस्ट काफी रोमांचक है. इस मैच में दोनों ही तरफ के बल्लेबाज और गेंदबाजों ने लगभग बराबर का ही प्रदर्शन किया है. मैच में बुधवार का यानी आज का दिन तीसरा रहा. लेकिन मैच के दूसरे और तीसरे दोनों दिनों में खिलाड़ियों के बीच कुछ गरमागरमी देखने को मिली है. मैच के दूसरे दिन डीन एल्गर और केएल राहुल (KL Rahul) के बीच जुबानी जंग हुई तो वहीं मैच के तीसरे दिन जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और मार्को जेन्सन बहस करते हुए नजर आए.

हालांकि, जसप्रीत बुमराह और मार्को जेन्सन की बहस के बाद अगले ओवर में कगिसो रबाडा गेंदबाजी करने आए. जेन्सन के साथ बहस का गुस्सा बुमराह ने रबाडा की गेंद पर छक्का जड़कर निकाला. दरअसल, मार्को जेन्सन लगातार बुमराह की बॉडी को निशाना बनाकर बॉलिंग कर रहे थे. पारी के 54वें ओवर में जेन्सन ने बुमराह को शॉर्ट बॉलिंग की. ऐसे में जब एक गेंद बुमराह के कंधे पर लगी तो वह कुछ नाराज नजर आए. काफी कोशिश के बाद भी बुमराह जेन्सन की गेंदों को खेलने में असमर्थ थे.

इस ओवर के बाद कगिसो रबाडा (Kagiso Rabada) गेंदबाजी करने के लिए आए. रबाडा ने ओवर की पहली दो गेंद नो बॉल की. इसके बाद अगली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने डीप स्कवायर लेग की दिशा में शानदार छक्का जड़ दिया. बुमराह का यह सिक्स देखकर भारतीय ड्रेसिंग में विराट कोहली समेत तमाम खिलाड़ियों ने खड़े होकर तालियां बजाईं. सोशल मीडिया पर बुमराह के इस शॉट और ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों का रिएक्शन वायरल हो रहा है.

Whole dugout on their feet to applaud Jasprit Bumrah’s six. pic.twitter.com/Ow0OJcK4Qd — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 5, 2022

हालांकि, इस मैच में जसप्रीत बुमराह का यह पहला छक्का नहीं है. इसी मैच की पहली पारी में भी बुमराह ने शानदार छक्का जड़ा था. यह छक्का भी बुमराह ने कगिसो रबाडा की गेंद पर जड़ा था. बुमराह के इस छक्के पर उनकी पत्नी संजना गणेशन का रिएक्शन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. बुमराह ने अबतक अपने टेस्ट करियर में 3 छक्के जड़े हैं, जिसमें से 2 छक्के उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग टेस्ट में जड़ दिए है

