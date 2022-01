IND vs SA: केएल राहुल अपने विकेट से हुए नाराज, डीन एल्गर से की बहस- VIDEO

नई दिल्ली. भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच जोहानिसबर्ग टेस्ट के दूसरे दिन दोनों कप्तानों केएल राहुल (KL Rahul) और डीन एल्गर (Dean Elgar) के बीच जुबानी जंग देखने को मिली. यह घटना उस समय हुई, जब दूसरी पारी में मार्को जेन्सन की गेंद पर आउट होने के बाद केएल राहुल दुखी मन से वापस पवेलियन की तरफ जा रहे थे. आठ रन पर बल्लेबाजी करते हुए स्टैंड-इन इंडिया के कप्तान को दूसरी स्लिप में एडेन मार्कराम ने कैच किया. केएल राहुल को इस करीबी कॉल में तीसरे अंपायर द्वारा आउट किए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के साथ कुछ जुबानी जंग करते हुए देखा गया.

ऑन-फील्ड अंपायरों द्वारा निर्णय लेने से पहले केएल राहुल ने पवेलियन जाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी. रिप्ले में यह आभास हुआ कि गेंद मार्कराम की हथेलियों के बीच में है और यह तीसरे अंपायर को समझाने के लिए काफी था, जिसने मेजबान टीम के पक्ष में फैसला दिया.

आउट दिए जाने के बाद केएल राहुल ने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर के साथ कुछ बहस की, क्योंकि वह अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए मैदान से बाहर जाते हुए दिख रहे थे. दरअसल, इसी तरह की घटना मैच के पहले दिन हुई थी, जब रासी वान डेर डुसेन को ऑन-फील्ड अंपायर ने आउट दिया था.

Rahul and Elgar have an exchange. Not a pleasant one by the looks of it #INDvSA pic.twitter.com/whSm16T8gv

— Benaam Baadshah (@BenaamBaadshah4) January 4, 2022