IND vs SA: केएल राहुल ने LIVE मैच में कगिसो रबाडा से मांगी माफी, ऐसे जीता फैन्स का दिल- VIDEO

नई दिल्ली. केएल राहुल (KL Rahul) भारतीय क्रिकेट में काफी हद तक सुर्खियों में बने हुए हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ (India vs South Africa) सेंचुरियन टेस्ट में 123 रन की पारी खेलने के बाद केएल राहुल को रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अनुपस्थिति में तीन मैचों की वनडे सीरीज का कप्तान बनाया गया. वहीं, राहुल सोमवार को जोहानिसबर्ग के वांडरर्स मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं. दरअसल, विराट कोहली (Virat Kohli) पीठ की ऐंठन की वजह से दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे हैं. ऐसे में उनकी जगह कप्तानी का जिम्मा राहुल को सौंपा गया है. मैच की पहली पारी में अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन वह एक दूसरी वजह से फैन्स का दिल जीत रहे हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं.

दक्षिण अफ्रीका ने वांडरर्स मैदान (IND vs SA) पर शानदार खेल दिखाया और भारतीय पारी को 202 रन पर समेट दिया. इन सबके बीच राहुल ने लाइव मैच के दौरान कुछ ऐसा किया, जिसकी तारीफ सोशल मीडिया पर हो रही है. दरअसल, मैच के दौरान राहुल ने क्रीज पर कगिसो रबाडा (Kagiso Rabada) से माफी मांगी है, जिसके बाद उनकी विनम्रता को हर कोई सलाम कर रहा है.

IND vs SA: टीम इंडिया 202 रन पर सिमटी, वांडरर्स पर टीम का पहली पारी का दूसरा सबसे कम स्कोर

भारत की पहली पारी के पांचवें ओवर में केएल राहुल (KL Rahul) को अंपायर के सामने हाथ रखने से पहले रबाडा को “सॉरी” कहते हुए सुना गया. इसका कारण देर से खुद को क्रीज से पीछे खींचना था. दरअसल, रबाडा लगभग अपनी डिलीवरी स्ट्राइड में थे. वह अपना रन अप पूरा कर चुके थे, लेकिन स्टैंड-इन भारतीय कप्तान ने खुद को पीछे खींच लिया. जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने तुरंत रबाडा से माफी मांगते हुए “सॉरी केजी” कहा. राहुल ने अंपायर मरैस इरास्मस से माफी मांगने के लिए भी अपना हाथ उठाया, जिन्हें यह कहते हुए सुना गया था कि कोशिश करो और थोड़ा जल्दी करो प्लीज केएल.

Marais is a sweet guy #INDvSA. As is the stand-in captain pic.twitter.com/KVQNqUPt06

— Benaam Baadshah (@BenaamBaadshah4) January 3, 2022