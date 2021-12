नई दिल्ली. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया को केएल राहुल (KL Rahul) और मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) ने जो शुरुआत दिलाई. उससे बेहतर की शायद ही उम्मीद की जा सकती थी. विराट कोहली (Virat Kohli) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. हालांकि, कोहली के पहले बल्लेबाजी के फैसले को लेकर थोड़ी आशंका थी. क्योंकि बादल छाए हुए थे और पिच पर घास भी थी. लेकिन राहुल और मयंक ने सधी शुरुआत करते हुए सभी आशंकाओं को खत्म कर दिया. दोनों ने पहले पिच के मिजाज को भांपा. अच्छी गेंदों को पूरा सम्मान दिया और खराब गेंदों पर रन बटोरे. दोनों ने पहले विकेट के लिए 117 रन जोड़े.

मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) ने अपना अर्धशतक पूरा किया. लेकिन 41वें ओवर में उनकी 60 रन की पारी का अंत हुआ, जब लुंगी एनगिडी की ए`dक गेंद पर इस बल्लेबाज को एलबीडब्ल्यू करार दिया गया. हालांकि, जिस अंदाज और जिस गेंद पर उन्हें आउट करार दिया गया. वो खेल के जानकारों के साथ-साथ फैंस को भी पसंद नहीं आया. खुद मयंक भी हैरत में पड़ गए थे, जब उन्हें आउट दिया गया.

मयंक को आउट देने पर हो रहा विवाद

दरअसल, लुंगी एनगिडी की एक अंदर आती गेंद सीधे मयंक के पैड पर थोड़ा ऊपर की तरफ लगी. इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने आउट की जोरदार अपील की. लेकिन फील्ड अंपायर ने मयंक को नॉट आउट करार दिया. इस पर साउथ अफ्रीका ने डीआरएस का इस्तेमाल किया. बॉल ट्रैकिंग में गेंद को विकेट के ऊपरी हिस्से को छूता हुआ दिखाया गया. गेंद जितना विकेट के ऊपरी हिस्से को छू रही थी, उससे इस फैसले को लेकर संदेह पैदा हुआ और लगा कि यह अंपायर कॉल होना चाहिए था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मयंक को आउट करार दिया गया.

वसीम जाफऱ ने भी खड़े किए सवाल

मयंक को आउट देने के फैसले पर वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने भी नारागजी जताई. उन्होंने इसे लेकर एक मजेदार मीम शेयर किया और मयंक को दुर्भाग्यशाली बताया.

No way that was hitting. Umpire’s call at best. Unlucky Mayank.

Exclusive footage of the ball tracking operator driving to the ground: #SAvIND pic.twitter.com/ThLf11PPE4

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) December 26, 2021