IND vs SA: मोहम्मद शमी को 200 विकेट लेते ही आई पिता की याद, नम आंखों से सुनाई संघर्ष की कहानी- VIDEO

नई दिल्ली. भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट (IND vs SA Centurion Test) पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. भारत ने पहली पारी में 327 बनाए थे. इसके जवाब में मेजबान टीम को पहली पारी में 197 रन पर समेट दिया. इसमें तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का अहम योगदान रहा. उन्होंने पहली पारी में 44 रन देकर 5 विकेट लिए. शमी ने जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने के बाद 49 ओवर तक भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभाली और दूसरी बार पहली पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया. इसी दौरान उन्होंने कैगिसो रबाडा को आउट कर टेस्ट क्रिकेट में अपने 200 विकेट भी पूरे किए. वो भारत की तरफ से ऐसा करने वाले ओवरऑल 11वें गेंदबाज बने. शमी की बदौलत ही भारत पहली पारी में 130 रन की बढ़त हासिल कर पाया.

मोहम्मद शमी (Mohammad Shami) ने सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद बॉलिंग कोच पारस म्हाम्ब्रे (Paras Mhambrey) से बीसीसीआई टीवी पर खास बातचीत की और 200 टेस्ट विकेट पूरे करने के बाद खास तरह से जश्न मनाने का राज खोला. शमी ने 200 विकेट पूरे करने के बाद आसमान की तरफ देखकर अपना हाथ हिलाया था. इसके जरिए उन्होंने अपने पिता को याद दिया, जिनका 2017 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. शमी ने अपना 200वां टेस्ट विकेट भी पिता को समर्पित किया.

