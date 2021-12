IND vs SA: मोहम्मद सिराज बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विकेट के बाद मनाया अनोखा जश्न, देखें Video

सेंचुरियन. टीम इंडिया (Team India) इन दिनों साउथ अफ्रीका के दौरे पर है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में पहला टेस्ट (India vs South Africa) खेला जा रहा है. मैच के तीसरे दिन मंगलवार को भारतीय टीम पहली पारी में 327 रन बनाकर आउट हो गई. जवाब में समाचार लिखे जाने तक साउथ अफ्रीका ने 61 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे. हालांकि मैच के दूसरे दिन एक भी गेंद का खेल नहीं हो सका था. पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 272 रन बनाए थे.

मैच के तीसरे दिन तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने अब तक एक विकेट लिया है. उन्होंने रासी वान डर डुसैन को 3 रन के स्कोर पर आउट किया. विकेट लेने के बाद सिराज मैदान पर दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो राेनाल्डो (Cristiano Ronaldo) के अंदाज में जश्न मनाते दिखे. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. फैंस उन्हें मिनी रोनाल्डो भी कह रहे हैं. एक फैंस ने लिखा कि अलग खेल, लेकिन एक ही एटीट्यूड.

Indian Fast Bolwer @mdsirajofficial Does @Cristiano Celebration ! After taking a wicket! #SAvIND #INDvsSA pic.twitter.com/atdfhefoVE

49 रन पर गंवाए 7 विकेट

इससे पहले टीम इंडिया का स्कोर एक समय 3 विकेट पर 278 रन था. लेकिन पूरी टीम 327 रन बनाकर आउट हो गई. यानी टीम ने अंतिम 7 विकेट 49 रन पर गंवा दिए. केएल राहुल (KL Rahul) ने सबसे अधिक 127 रन बनाए. इसके अलावा मयंक अग्रवाल ने 60 और अजिंक्य रहाणे ने 48 रन क पारी खेली. तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने घातक गेंदबाज की. उन्हाेंने 71 रन देकर 6 विकेट झटके. इसके अलावा कागिसो रबाडा को भी तीन विकेट मिला.

Blessing your timeline with 7️⃣ 2021/22 celebrations from our no.7️⃣ #MUFC | @Cristiano pic.twitter.com/cvAAQAFvfH

— Manchester United (@ManUtd) December 19, 2021