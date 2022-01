IND vs SA: मैच के पहले दिन बढ़ी टीम इंडिया की मुश्किल, मोहम्मद सिराज हुए चोटिल

नई दिल्ली. टीम इंडिया जोहानिसबर्ग टेस्ट (India vs South Africa) की शुरुआत से पहले ही कुछ खिलाड़ियों की चोट और बीमारी की चपेट में आ चुकी थी, उसे पहले दिन का खेल खत्म होने के समय पर एक और झटका लग गया है. मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) अपने चौथे ओवर की अंतिम गेंद फेंकने के लिए दौड़े, लेकिन इसे पूरा करने में असमर्थ रहे. अपने रन-अप के बाद उन्होंने क्रीज पर पहुंचते ही गेंद फेंकी और असहजता में दिखे. फिजियो मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सिराज को मैदान से बाहर घूमते देखा गया. बीसीसीआई (BCCI) ने हालांकि, अभी तक सिराज की चोट को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

मोहम्मद सिराज के अलावा, भारत के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) पीठ के ऊपरी हिस्से में ऐंठन के कारण मैच में हिस्सा नहीं ले सके. कोहली की गैरमौजूदगी में केएल राहुल (KL Rahul) भारतीय क्रिकेट टीम की अगुवाई कर रहे हैं. विराट की जगह हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया. इसके अलावा मध्य क्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) भी पेट में तकलीफ के कारण मैच से बाहर हो गए थे.

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज सिराज दूसरे टेस्ट के पहले दिन एक अंतिम स्पैल गेंदबाजी करने के बीच में थे. अंतिम ओवर में पांच गेंद फेंकने के बाद सिराज आखिरी गेंद चोट का तकलीफ में नजर आए. उनके इस ओवर की आखिरी गेंद शार्दुल ठाकुर ने फेंकी. फिजियो नितिन पटेल मैदान पर दौड़ते हुए आए और सिराज को जमीन से उठाकर पवेलियन ले गए.

