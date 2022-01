IND vs SA: रासी वैन डेर डुसेन ने लपका फ्लाइंग कैच, हनुमा विहारी को लौटाया पवेलियन- VIDEO

नई दिल्ली. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में सीरीज (India vs South Africa) का पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद भारत अब जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं. दूसरे टेस्ट में टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मजबूत शुरुआत की थी. खेल के पहले सत्र में दक्षिण अफ्रीका ने शानदार खेल दिखाया, क्योंकि उन्होंने लंच से पहले भारत के तीन विकेट चटका दिए थे. मार्को जेन्सेन के मयंक अग्रवाल को 26 रन के निजी स्कोर पर आउट करने के बाद डुआने ओलीवियर ने चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) और अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) को लगातार गेंदों पर क्रमशः 3 और 0 के स्कोर पर आउट किया.

इसके बाद स्टैंड-इन कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) और हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) ने 42 की स्थिर साझेदारी के साथ भारत को कुछ स्थिरता दी. हालांकि, जब ऐसा लगा कि मेहमान टीम वापस पटरी पर आ गई है तो कगिसो रबाडा (Kagiso Rabada) ने हनुमा विहारी को आउट करके दक्षिण अफ्रीका को बड़ी सफलता दिलाई. करीब एक साल बाद अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे विहारी ने 20 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज रबाडा ने शानदार गेंदबाजी की, यह रासी वैन डेर डुसेन (Rassie van der Dussen) का शानदार कैच था, जिसने क्रिकेट प्रशंसकों को प्रभावित किया.

शॉर्ट लेग पर खड़े होकर डुसेन ने अपने बाईं तरफ पीछे की ओर गोता लगाया. गेंद को पकड़ने के लिए जो पहले से ही वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कैच के लिए एक दावेदार बन गए हैं. हनुमा विहारी ने रबाडा की एक शार्ट गेंद का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्लेबाज के अंदरूनी किनारे से लगकर शॉर्ट लेग एरिया में जा गिरी. सोशल मीडिया पर रासी वैन डेर डुसेन के इस फ्लाइंग कैच की जमकर तारीफ हो रही है.

What a superb close-in catch that was from Rassie van der Dussen to dismiss Hanuma Vihari! #SAvIND pic.twitter.com/SB0DURelNO

— Cric Trend (@crictrend_) January 3, 2022