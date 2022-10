VIDEO: डीके की सलाह, रोहित का बड़ा फैसला, इनकार करते रह गए अर्शदीप...

नई दिल्ली. अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) का टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन जारी है. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ (IND vs SA) पहले ही ओवर में टीम को 2 बड़ी सफलता दिलाई. उन्होंने पहले क्विंटन डिकॉक (1) को राहुल के हाथों कैच कराया. फिर मौजूदा वर्ल्ड कप में पहला शतक लगाने वाले रिले रुसो (0) को खाता तक नहीं खोलने दिया. हालांकि रुसो के आउट को लेकर अर्शदीप को विश्वास नहीं था. कप्तान रोहित शर्मा ने रिव्यू लिया और वे आउट हुए. इससे पहले सूर्यकुमार यादव के अर्धशतक के सहारे भारत ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 133 रन का संघर्षपूर्ण स्कोर बनाया. सूर्यकुमार ने 40 गेंद पर 68 रन बनाए. जवाब में समाचार लिखे जाने तक साउथ अफ्रीका ने 6 ओवर में 3 विकेट पर 24 रन बना लिए हैं.

साउथ अफ्रीका की पारी का दूसरा ओवर युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह डाल रहे थे. पहली गेंद पर डिकॉक शॉट खेलने गए लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई स्लिप पर चली गई. दूसरी स्लिप पर खड़े केएल राहुल ने कोई गलती नहीं की. इसके बाद रिले रुसो उतरे. पहली गेंद पर वे रन नहीं बना सके. अगली गेंद पर वे एलबीडब्ल्यू हो गए. अर्शदीप बार-बार कह रहे थे कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी. इसके बाद विराट कोहली आउट होने को लेकर काफी उत्सुक थे. इसके बाद रोहित ने विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने बात करने के बाद रिव्यू लेने का फैसला किया. रिप्ले में साफ था कि गेंद स्टंप से टकरा रही थी.

