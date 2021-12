IND vs SA: विराट कोहली पर भड़के सुनील गावस्कर, बोले- उनके दिमाग में...

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat Kohli) सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच (India vs South Africa) की दूसरी पारी में सिर्फ 18 रन ही बना सके. इसके साथ ही भारतीय टेस्ट कप्तान ने अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक के बिना पूरे दो कैलेंडर वर्ष पूरे कर लिए हैं. सेंचुरियन टेस्ट की दोनों पारियों में कोहली अच्छी लय में दिखे, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर गेंद का पीछा करते हुए अपना विकेट गंवा बैठे. मैच के चौथे दिन बुधवार को दूसरी पारी में लंच ब्रेक के बाद पहली ही गेंद पर कोहली को डेब्यू कर रहे मार्को जेन्सन ने आउट कर दिया.

महान भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने विराट कोहली के इस विकेट का विश्लेषण किया और इसे ‘ढीला शॉट’ कहा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शायद उनके दिमाग में पारी घोषित करने का ख्याल चल रहा था. स्टार स्पोर्ट्स पर कमेंट्री के दौरान गावस्कर विराट कोहली के इस विकेट पर खासे नाराज नजर आए और उन्होंने इसकी आलोचना भी की.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA) टेस्ट मैच के चौथे दिन सुनील गावस्कर ने कहा, ”आपको कहना होगा कि लंच के बाद पहली गेंद पर वह लूज शॉट था. हर बल्लेबाज, जब वह फिर से खेलना शुरू होता है, खुद को थोड़ा समय देता है, खासकर टेस्ट क्रिकेट में – अपने पैरों को हिलाने के लिए खुद को थोड़ा समय देता है.” उन्होंने कहा, ”कोई भी अंतराल, भले ही वह चार मिनट का ड्रिंक ब्रेक हो, उसके बाद भी आपको अपनी बल्लेबाजी को रीसेट करना होगा. कोहली इतने अनुभवी बल्लेबाज हैं, लेकिन शायद उनके दिमाग में तेजी से रन बनाने की सोच है, ताकि पारी घोषित की जा सके.”

उन्होंने आगे कहा, ”देखिए, वह गेंद कितनी दूर है. लंच के बाद पहली गेंद पर वह इसे छोड़ सकते थे.” गावस्कर के अलावा संजय बांगर भी विराट कोहली के इस शॉट से खुश नजर नहीं आए. बांगर ने कहा कि उम्मीद थी कि वह क्रीज पर काफी देर रुके हैं तो लंबा स्कोर करेंगे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से वही गलती की, जिसे वह पिछले काफी वक्त से करते आ रहे हैं. उन्होंने कहा, ”विराट को फ्रंट फुट पर खेलना ज्यादा पसंद है. वह आगे बढ़कर खेलते हैं और पिछले पैर का इस्तेमाल नहीं करते. लेकिन विराट को बैकफुट पर जाकर खेलने की जरूरत है और जब वह ऐसा करेंगे तभी बड़ा स्कोर करने में कामयाब होंगे.”

सोशल मीडिया पर भी विराट कोहली के इस तरह से आउट होने की जमकर आलोचना हुई है.

