IND vs SA: जब मैदान पर हुई विराट कोहली के 'रॉक' की वापसी, कप्तान ने किया ग्रांड वेलकम-VIDEO

नई दिल्ली. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे दिन जसप्रीत बुमराह के साथ ऐसा वाकया हो गया, जिसने कप्तान विराट कोहली के साथ टीम इंडिया की परेशानी बढ़ा दी. दरअसल, बुमराह का दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी के 11वें ओवर में गेंद फेंकने के दौरान टखना मुड़ गया था. वो दर्द से छटपटा रहे थे. आनन-फानन में टीम के फीजियो नितिन पटेल मैदान पर आए और बुमराह को फौरी इलाज दिया. लेकिन जब बुमराह का दर्द कम नहीं हुआ तो उन्हें मैदान से बाहर ले गए. उनकी जगह श्रेयस अय्यर फील्डिंग के लिए उतरे.

जब जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) मैदान से बाहर जा रहे थे तो भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ फैंस के मन में भी यह शंका थी कि वो मैच में अब और गेंदबाजी कर पाएंगे या नहीं. इन्हीं आशंकाओं के बीच वो हुआ, जिसने सभी को हैरत में डाल दिया. बुमराह 48 ओवर बाद मैदान पर लौटे. उनके लौटते ही कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के चेहरे पर खुशी तैर गई. उनका उत्साह अचानक बढ़ गया और उन्होंने खास अंदाज में अपने स्पेशल गेंदबाज का मैदान पर वेलकम किया.

विराट ने कहा, “आखिरकार रॉक आ ही गया.” उनकी यह बातें स्टम्प माइक में रिकॉर्ड हो गई और अब भारतीय कप्तान का यह वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल, विराट का इशारा WWE के सुपरस्टार द रॉक की तरफ था.

What is this behavior @imVkohli You have to be rude to your players and not cheer for them, because you aren’t good with your team mates.! pic.twitter.com/vJB8mnqNXq

यह डायलॉग तब मशहूर हुआ था, जब WWE के सुपरस्टार ‘द रॉक’ ने 8 साल के लंबे अंतराल के बाद 2011 में रिंग में वापसी की थी. इस कमबैक के बाद वो रिंग में उतरने पर हमेशा यही कहते थे- “फाइनली द रॉक इज बैक.”

Bumrah comes back to bowl after a lengthy break.

Kohli: FINALLY, THE ROCK HAS COME BACK!!

Referring to this epic comeback line by Rock, who came back to WWE in 2011 after a 8-year hiatus.

Absolute goosebumps to hear Kohli say that! What a reference! Virat um WWE fan polarku! pic.twitter.com/EHe9waR4Qa

