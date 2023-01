VIDEO: शिवम मावी ने पहले मैच में किया रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन, फिर भी खुश नहीं, BCCI को ठहराया जिम्मेदार

नई दिल्ली. शिवम मावी (Shivam Mavi) ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 से इंटरनेशनल डेब्यू किया. मैच में (IND vs SL) उन्हाेंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 रन देकर 4 विकेट झटके. अंत में भारतीय टीम यह मैच 2 रन के नजदीकी अंतर से जीतने में सफल रही. हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) की अगुआई में टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 162 रन बनाए. जवाब में श्रीलंका की टीम 160 रन ही बना सकी. भारत की ओर से दीपक हुडा, ईशान किशन और अक्षर पटेल ने बल्ले से अच्छा योगदान दिया हैं. गेंदबाजी की बात करें, तो शिवम के अलावा तेज गेंदबाज उमरान मलिक और हर्षल पटेल को भी 2-2 विकेट मिले.

टी20 सीरीज का दूसरा मैच 5 जनवरी गुरुवार को खेला जाना है. बीसीसीआई ने शिवम मावी से बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिय पर पोस्ट किया है. इसमें शिवम ने व्यस्त शेड्यूल पर सवाल उठाए हुए हैं. बॉलिंग कोच पारस महाम्ब्रे ने उनसे पूछा कि पहले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करके वे क्या खास करने जा रहे हैं. आप किससे बात करेंगे. इस पर मावी ने कहा कि मैं घर पर बात करूंगा और सो जाऊंगा. क्योंकि आगे का कार्यक्रम बेहद व्यस्त है.

