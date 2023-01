नई दिल्‍ली. एशिया कप चैंपियन श्रीलंका के खिलाफ आज शाम टी20 सीरीज की शुरुआत (India vs Sri Lanka) हुई तो हर किसी को उम्‍मीद थी कि युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप‍ सिंह (Arshdeep Singh) भी भारत की टीम का हिस्‍सा होंगे लेकिन ऐसा नहीं हो सका. टीम की तेज बैट्री में आज शिवम मावी को डेब्‍यू का मौका मिला. 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले उमरान मलिक और हर्षल पटेल को भी स्‍थान दिया गया. यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्‍यों अर्शदीप को इस मुकाबले में जगह नहीं दी गई. बीसीसीआई ने इसका जवाब दिया.

टॉस के दौरान कार्यवाहक कप्‍तान हार्दिक पांड्या की तरफ से यह जानकारी दी गई कि अर्शदीप इस मुकाबले में उपलब्‍ध नहीं हैं. इसके तुरंत बाद बीसीसीआई की तरफ से इस बाएं हाथ के गेंदबाज को लेकर विस्‍तृत जानकारी दी गई. बीसीसीआई ने ट्वीट कर बताया कि अर्शदीप सिंह पूरी तरह से फिट नहीं हैं. वो बीमारी से उबर नहीं पाए हैं.

Note – Arshdeep Singh wasn’t available for selection for the 1st T20I against Sri Lanka since he has still not fully recovered from his illness.#INDvSL

— BCCI (@BCCI) January 3, 2023