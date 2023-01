VIDEO: रफ्तार के सौदागर ने आग उगलती गेंद से उखाड़ा डंडा, वानिंदु हसरंगा हो गए हैरान

नई दिल्ली: भारतीय टीम टी20 सीरीज को अपने नाम करने के लिए श्रीलंका को दूसरे मैच में टक्कर दे रही है. इस मैच में कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टीम इंडिया के पास रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक हैं. जिनकी गति देखने के लिए लाखों लोग उत्साहित रहते हैं. उमरान ने पिछले मुकाबले में एक भारतीय गेंदबाज के तौर पर सबसे तेज डिलीवरी की. उस गेंद की गति 155 किमी/घंटा की थी. उमरान ने एक बार भी दूसरे टी20 मुकाबले में अपना जलवा बिखेरा.

16वें ओवर की आखिरी गेंद पर उमरान मलिक ने हसरंगा को तीखी गेंद डाली. हसरंगा गेंद को पढ़ने से चुके और सीधे पवेलियन की ओर लौट गए. वह पहली ही गेंद पर आउट हो गए. सोशल मीडिया पर उमरान का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

Umran Malik is breathing fire in Pune. What a bowler 🔥🔥#UmranMalik #INDvsSLpic.twitter.com/NsrIaqmzR9

— Cricket Master (@Master__Cricket) January 5, 2023