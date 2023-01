नई दिल्‍ली. पुणे में खेले जा रहे दूसरे टी20 मुकाबले में भारत की टीम के कार्यवाहक कप्‍तान हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने टॉस जीतकर श्रीलंका की टीम को पहले बैटिंग के लिए बुलाया. हार्दिक के इस निर्णय से हर कोई हैरान है क्‍योंकि पुणे की पिच के इतिहास पर नजर डालें तो यहां पहले बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी नजर आता है. तो फिर जूनियर पंड्या ने फील्डिंग का फैसला क्‍यों किया. फैन्‍स हार्दिक के इस निर्णय से थोड़े हैरान जरूर हैं. ज्‍यादा हैरानी कप्‍तान के फील्डिंग चुनने के फैसले पर दी गई प्रतिक्रिया से हुई.

टॉस का संचालन करने के लिए आए मुरली कार्तिक ने हार्दिक से उनका निर्णय पूछा तो कप्‍तान ने फील्डिंग चुनते हुए कहा, “यह पिच अच्‍छी लग रही है. हम यहां विकेट निकाल सकते हैं. शायद ड्यू भी आएगी.” इसपर कार्तिक ने सवाल पूछा कि इस मैदान पर अक्‍सर पहले बल्‍लेबाजी करने वाली टीम मैच जीतती है. आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं. हार्दिक ने इसपर जवाब दिया, “क्‍या सच में ऐसा है, मुझे यह नहीं पता था.”

