VIDEO: चतुर-चालाक गेंदबाज ने बैटर की जरा सी चूक का उठाया फायदा…पल में बिखेर दी गिल्लियां

नई दिल्‍ली. श्रीलंका के खिलाफ तिरुवनंतपुरम वनडे में भारत की टीम ने रनों का ऐसा अंबार लगा दिया कि उसके सामने विरोधी टीम पूरी तरह असंतुलित नजर आई. पहाड़ जैसे लक्ष्‍य के जवाब में श्रीलंका की टीम को चारों खाने चित करने का काम भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्‍मद सिराज ने किया. सिराज ने इस मैच में चार विकेट हॉल अपने नाम किया. मैच के बाद उन्‍होंने पांच विकेट हॉल नहीं ले पाने का अपना दर्द भी बयां किया था. हालांकि इसके बावजूद पावरप्‍ले में सिराज की घातक गेंदबाजी की हर कोई तारीफ कर रहा है.

चतुर-चालाक-सिराज

भारत के लिए खेलते वक्‍त हम मोहम्‍मद सिराज के एंग्री यंग मैन वाले लुक को तो पहले भी कई बार देख चुके हैं लेकिन आज मैच के दौरान फैन्‍स को चतुर-चालाक मोहम्‍मद सिराज दिखाई दिए. सिराज ने चार विकेट हॉल अपने नाम करने के साथ-साथ एक रनआउट भी किया. इस रनआउट के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज ने विरोधी टीम की जरा सी चूक का फायदा उठाते हुए उन्‍हें रनआउट कर दिया.

Mohammad Siraj is doing everything right today! absolutely stunning run out! #INDvSL #SLvIND #ViratKohli #KingKohli #Virat #Kohli #IndvsSL pic.twitter.com/Iv350HJKxE

— Kiran Khedekar (@Kiran_Khedekar) January 15, 2023