VIDEO: सूर्यकुमार यादव कुछ यूं जड़ देते हैं छक्के, बॉलर रह जाता भौचक्का, अद्भुत है तकनीक, देखें वीडियो

नई दिल्ली. सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने एक और बेहतरीन पारी खेली. श्रीलंका के खिलाफ (IND vs SL) तीसरे टी20 में उन्होंने 51 गेंद पर नाबाद 112 रन नाबाद. यह उनका टी20 इंटरनेशनल का तीसरा शतक है. पिछले साल भी उन्होंने 2 शतक लगाए थे और 1100 से अधिक रन बनाए थे. सूर्या ने शतकीय पारी में 9 बड़े छक्के भी जड़े. मैच में भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 228 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. जवाब में श्रीलंका की टीम 137 रन बनाकर पवेलियन लौट गई. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट ढटके. इस तरह से टीम इंडिया ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया. अब दोनों देशों के बीच 10 जनवरी से 3 मैचों की वनडे सीरीज होनी है.

सूर्यकुमार यादव ने तीसरे टी20 के एक दौरान एक गजब का शॉट खेला. इसकी खूब चर्चा हो रही है. उन्होंने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका की फुलटॉस गेंद पर गिरते हुए विकेट के पीछे छक्का जड़ दिया. भारतीय खिलाड़ियों के अलावा मैदान पर बैठे फैंस भी इस शॉट को देखकर झूम उठे. सूर्या ने मैच में 51 गेंद पर नाबाद 112 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. 9 छक्के लगाने के अलावा उन्होंने 7 चौका भी जड़ा. टी20 के नंबर-1 बैटर ने एक बार फिर दिखाया कि आखिर क्यों उन्हें SKY कहा जाता है.

