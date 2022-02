IND vs SL: रवींद्र जडेजा 2 महीने बाद खेलने को तैयार, श्रीलंका सीरीज को लेकर कही बड़ी बात, Video

लखनऊ. रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) चोट से उबर चुके हैं और 2 महीने बाद भारतीय टीम में वापसी को लेकर उत्सुक हैं. ऑलराउंडर जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच से पहले (India vs Sri Lanka) अभ्यास सत्र के बाद कहा कि फिर से देश के लिए खेलना शानदार एहसास है. जडेजा घुटने की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली 2 सीरीज में नहीं खेल पाए थे. वह नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे. भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज 24 फरवरी से शुरू हो रही है. अगले महीने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भी है.

रवींद्र जडेजा ने बीसीसीआई (BCCI) द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में कहा, ‘भारतीय टीम में वापसी करके अच्छा लग रहा है. टी20 और टेस्ट सीरीज में खेलने को लेकर वास्तव में उत्सुक हूं.’ उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं कि आखिरकार 2 महीने बाद में भारत के लिए खेलने जा रहा हूं. मालूम हो कि श्रीलंका सीरीज से पहले टीम इंडिया (Team India) को 2 बड़े झटके लगे हैं. मध्यक्रम के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) और तेज गेंदबाज दीपक चाहर (Deepak Chahar) चोट के कारण बाहर हो गए हैं.

💬 💬 “I’m excited to be back and raring to go.”

Say Hello to all-rounder @imjadeja and vice-captain @Jaspritbumrah93 as they join #TeamIndia for the Sri Lanka series. 👋 👋@Paytm | #INDvSL pic.twitter.com/gpWG3UESjv

