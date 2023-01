IND vs SL: श्रीलंका ने कब भारत को घर में चटाई थी धूल? 4 साल बाद ODI खेलने आए पड़ोसी, हैरान करने वाला है इतिहास

नई दिल्‍ली. हार्दिक पंड्या के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम ने टी20 में श्रीलंका को 2-1 से मात दी. दासुन शनाका की टीम के पास एक अच्‍छा मौका था कि वो राजकोट टी20 जीतकर पहली बार भारत को उन्‍हीं की सरजमीं पर टी20 फॉर्मेट में मात दें लेकिन ऐसा नहीं हो सका. अब बारी वनडे की है. हार्दिक की जगह रोहित के कंधों पर अब टीम के नेतृत्‍व की जिम्‍मेदारी है. उधर, लंकाई टीम की कमान वनडे फॉर्मेट में भी दासुन शनाका के कंधों पर रहेगी. वो टी20 की हार का बदला वनडे में जरूर लेना चाहेंगे. एक बार फिर फैन्‍स के मन में वही सवाल उठता है कि 50 ओवरों के स्‍वरूप में (India vs Sri Lanka ODI Records) मेहमानों का भारत में कैसा प्रदर्शन है. आइये हम आपको इसकी जानकारी देते हैं.

10 बार वनडे खेलने भारत आया श्रीलंका

श्रीलंका की टीम साल 1982 में पहली बार भारत की धरती पर द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेलने के लिए आई थी. इसके बाद से लेकर अबतक कुल 10 बार मेहमान टीम ने भारत का दौरान किया. यहां गौर करने वाली बात यह है कि एशिया कप चैंपियन लंकाई शेर एक बार भी भारत को उन्‍हीं की सरहमीं पर वनडे सीरीज में मात नहीं दे पाए हैं. साल 1997 में एक मौका ऐसा आया था जब मेहमानों ने भारत में वनडे सीरीज 1-1 से बराबरी पर जरूर खत्‍म की थी लेकिन जीत से वो मेहरूम ही रहे.

श्रीलंका का भारत दौरा (1982 से 2018)

साल नतीजा विजेता 1982 3-0 भारत 1986-87 4-1 भारत 1990 2-1 भारत 1993-94 2-1 भारत 1997-98 1-1 ड्रा 2005-06 6-1 भारत 2006-07 2-1 भारत 2009-2010 3-1 भारत 2014-15 5-0 भारत 2017-18 2-1 भारत





भारत में हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs SL ODI Head to Head in India)

भारतीय सरजमीं पर श्रीलंका की टीम 10 बार आई. इसके अलावा आईसीसी इवेंट व एशिया कप जैसे मुकाबले मिलाकर कुल 51 मैच लंकाई धुरंधरों ने भारत में खेले. इस दौरान केवल 12 मैचों में ही पड़ोसी देश भारत को मात दे पाया है. वहीं, 36 मैच ऐसे रहे जिनमें भारत को इस फॉर्मेट में जीत मिली. दो मुकाबले बेनतीजा रहे. दासुन शनाका की टीम चार साल बाद भारत में द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेलने के लिए आ रही है. ऐसे में देखना होगा कि वो 40 साल लंबे वनडे क्रिकेट के इतिहास में कुछ बदलाव कर पाते हैं या नहीं.

