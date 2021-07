IND vs SL: बीसीसीआई ने श्रीलंका को दी अंतिम चेतावनी! बैकअप टीम तैयार रखने को कहा

India vs Sri Lanka ODI Series: दौरे की शुरुआत अब 18 जुलाई से होगी. (AFP)

India vs Sri Lanka ODI Series: कोरोना के कारण भारत और श्रीलंका के बीच वनडे और टी20 सीरीज को री-शेड्यूल किया गया है. पहले सीरीज (India vs Sri Lanka) 13 जुलाई से शुरू होनी थी. अब यह 18 जुलाई से शुरू होगी. दौरे पर तीन वनडे और तीन टी20 के मुकाबले खेले जाने हैं. News18Hindi

नई दिल्ली. टीम इंडिया (Team India) श्रीलंका दौरे पर है. सीरीज (India vs Sri Lanka) पहले 13 जुलाई से शुरू होनी थी. लेकिन श्रीलंका के दो सपोर्ट स्टाफ के पॉजिटिव आने के बाद सीरीज को री-शेड्यूल किया गया है. अब मुकाबले 18 जुलाई से शुरू होंगे. बीसीसीआई कोरोना के बीच सीरीज खेलने को तैयार हो गया है, लेकिन उसने श्रीलंका बोर्ड को बैकअप टीम तैयार करने को कहा है. दौरे पर तीन वनडे और तीन टी20 के मुकाबले होने हैं.



बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने शनिवार को सीरीज के री-शेड्यूल होने के संबंध में जानकारी दी. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, बीसीसीआई ने श्रीलंका बोर्ड से कहा कि यदि टीम में कोरोना के अधिक केस आते हैं तो वह अब अपनी बैकअप टीम तैयार रखे. इस बीच जानकारी के अनुसार, दांबुला में चल रहे दूसर कैंप में एक खिलाड़ी पॉजिटिव आया है. हालांकि इसे लेकर श्रीलंका बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. श्रीलंका के खिलाड़ियों को पहले ही टीम इंडिया के होटल से अलग कर दिया गया है.



बैटिंग कोच और डाटा एनालिस्ट पॉजिटिव



श्रीलंका के बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर और डाटा एनालिस्ट जीटी निरोशन पॉजिटिव निरोशन आ चुके हैं. इसके बाद से इंग्लैंड से लौटने वाले श्रीलंका टीम के खिलाड़ियों को दो और दिन के लिए आइसोलेशन में भेज दिया गया है. इसके बाद इनका आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा. इसके बाद ही ये बायो-बबल में प्रवेश कर सकेंगे. इंग्लैंड टीम के तीन खिलाड़ी और चार सपोर्ट स्टाफ के पॉजिटिव आने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए पूरी टीम को बदलना पड़ा था.



भारत-श्रीलंका सीरीज का नया शेड्यूल घोषित



भारत और श्रीलंका सीरीज का नया शेड्यूल (India vs Sri Lanka Series New Schedule) घोषित कर दिया गया है. वनडे सीरीज का पहला मैच 18 जुलाई को होगा. दूसरा मुकाबला 20 और तीसरा मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा. टी20 सीरीज का पहला मैच 25, दूसरा मैच 27 और तीसरा मुकाबला 29 जुलाई से खेला जाएगा. सभी मैच पहले की तरह कोलंबो में ही खेले जाएंगे. टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी अभी इंग्लैंड दौरे पर हैं. शिखर धवन के नेतृत्व में जूनियर टीम यहां आई हुई है.