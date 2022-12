नई दिल्‍ली: नए साल की शुरुआत में भारत और श्रीलंका के बीच पहले तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इसके तुरंत बाद दोनों देश इतने ही मैचों की वनडे सीरीज (India vs Sri Lanka) में आमने सामने होंगे. टीम इंडिया का ऐलान आज रात तक होना है. इससे पहले बीसीसीाई के सचिन जय शाह का ट्वीट अचानक वायरल होने लगा. जय शाह ने रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में उत्‍तराखंड के गेंदबाज दीपक धपोला की जमकर तारीफ की.

दीपक धपोला ने आज हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मैच के दौरान एक पारी में आठ विकेट अपने नाम किए. उन्‍होंने महज पांच गेंदों पर ही चार बल्‍लेबाजों के विकेट चटका दिए. जिसके चलते ऋषि धवन की कप्‍तानी वाली हिमाचल प्रदेश की टीम 49 रन पर ही ढेर हो गई.

#RanjiTrophy has time and again helped bring out raw homegrown talent onto the forefront. This time it’s @CricketCau ‘s Deepak Dhapola! His 8/35 against @himachalcricket is one of the finest bowling performances of the tournament. Long way to go! @BCCIdomestic

— Jay Shah (@JayShah) December 27, 2022