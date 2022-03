IND vs SL: रवि शास्त्री ने कहा- कोहली के 100वें टेस्ट को सेलिब्रेट करने के 100 कारण, शेयर किया खास Video

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat Kohli) भारत के दिग्गज खिलाड़ियों में से एक हैं. वे 4 मार्च को नया इतिहास रचने जा रहे हैं. पहले टेस्ट में उतरते ही (India vs Sri Lanka) वे नया मुकाम हासिल कर लेंगे. यह उनका 100वां टेस्ट मैच होगा. इस बीच टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा कि कोहली के 100वें टेस्ट को सेलिब्रेट करने के 100 कारण हैं. पूर्व भारतीय खिलाड़ी शास्त्री और कोहली के बीच बॉन्डिंग बेहद अच्छी रही. हालांकि टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2022) के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है. उनकी जगह राहुल द्रविड़ टीम के नए कोच बन चुके हैं.

रवि शास्त्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘विराट कोहली के 100वें टेस्ट को सेलिब्रेट करने के 100 कारण हैं. यह शानदार शतक है. मैदान पर शानदार पारियां देखना अच्छा अनुभव है. अब कवर के माध्यम से इसका और आनंद लें.’ विराट कोहली भी वीडियो में शास्त्री के अंदाज में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं.’ मालूम हो कि भारत का कोई भी खिलाड़ी अपने 100वें टेस्ट में शतक नहीं जड़ सका. अब तक दुनिया के 9 खिलाड़ी ऐसा कर चुके हैं.

100 reasons to celebrate Test match No. 100. Its been a fabulous century. Great to watch a lot of it ringside. Enjoy this one champ through the covers… @imVkohli #VK100 pic.twitter.com/iGeoxyrEzQ

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) March 3, 2022