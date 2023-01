नई दिल्‍ली. भारतीय टीम के कप्‍तान रोहित शर्मा का बल्‍ला रविवार को श्रीलंका के खिलाफ जमकर बरसा. हिटमैन ने आते ही विरोधी टीम के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया. रोहित ने 49 गेंदों पर 42 रन की अपनी पारी में दो चौके और तीन छक्‍के जड़ दिए. पहले विकेट के लिए रोहित ने शुभमन गिल के साथ मिलकर 95 रनों की साझेदारी बनाई. हालांकि इसके बाजवूद वो अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए. आउट होने के बाद हिटमैन का रिएक्‍शन इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. कप्‍तान इसमें काफी दुखी नजर आ रहे हैं.

रोहित 16वें ओवर में आउट हुए. चमिका करुणारत्‍ने की उछलती हुई गेंद को अपने फेवरेस्‍ट पुल शॉट के माध्‍यम से रोहित उसे स्‍क्‍वेयर लेग की दिशा में छक्‍के के लिए पहुंचाना चाहते थे लेकिन वो चूक गए. गेंद बल्‍ले पर ठीक से नहीं आई और बैकवर्ड स्‍क्‍वेयर लेग पर खड़े अविष्‍का फार्नांडो ने इसे कोई गलती किए बिना लपक लिया. आउट होने के बाद रोहित शर्मा खुद से नाखुश नजर आए. यही वजह है कि दुखी होकर पिच पर ही सिर नीचे करके हताश नजर आए.

Dear Captain @ImRo45, Don’t worry. you played very well. “This is the calm before the storm”. This disappointment is going to end soon. Century is not far away now, Coming soon..❤️ Lot’s of love & Please keep smiling bqz I really love your smile.❤️#RohitSharma | @ImRo45 pic.twitter.com/Jo3BZfAgeY

— Tanay Vasu (@tanayvasu) January 15, 2023