IND vs SL: सचिन तेंदुलकर ने की रवींद्र जडेजा की तारीफ, बोले- सब कुछ सोने में बदल रहे हैं

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने मोहाली (Mohali) में श्रीलंका (Sri Lanka) के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट में धमाकेदार प्रदर्शन किया. इस मुकाबले में उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर शानदार उपलब्धि हासिल की. जडेजा के यादगार प्रदर्शन को देखते हुए भारत के महानतम बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने जमकर तारीफ की. मोहाली टेस्ट में टीम इंडिया (Team India) ने श्रीलंका को पारी और 222 रनों से हराया.

इस मुकाबले में रवींद्र जडेजा ने कमाल का प्रदर्शन किया. भारत की पहली पारी में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 175 रन बनाए. अपनी पारी में उन्होंने 17 चौके और 3 छक्के लगाए. वह छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे. वह भारत की पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. इसके अलावा उन्होंने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 4 विकेट भी लिए.

इसे भी देखें, विराट कोहली ने मोहाली टेस्ट के दौरान दर्शकों के साथ की मस्ती, Video वायरल

साल 1973 के बाद पहली बार हुआ जब किसी खिलाड़ी ने एक पारी में 150 से ज्यादा रन और 5 विकेट लिए. उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर लिखा, ‘रवींद्र जडेजा सब कुछ सोने में बदल रहे हैं, शानदार प्रदर्शन.’

.@imjadeja is turning everything into gold! 🏏

Wonderful performance.#INDvSL pic.twitter.com/lBm6knZGNd

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 6, 2022