IND vs SL: भाई! जग घूमिया, पर इसके जैसा न कोई…सूर्या के 'गुलाटी सिक्स' ने सोशल मीडिया पर लगा दी आग

नई दिल्‍ली. श्रीलंका के खिलाफ शनिवार को राजकोट में खेले गए टी20 मैच में सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने अपने खेले से फैंस का पूरा पैसा और टाइम वसूल करवा दिया. सूर्या के चौकों और छक्‍कों की बारिश में हर कोई भीग गया. वह श्रीलंकाई गेंदबाजों से ‘घसीटा कम और मारा ज्यादा’ की तर्ज पर पेश आए. मैच में स्‍काई ने 7 चौके और 9 छक्‍के जड़े. इसमें एक छक्‍का ऐसा था जिसे देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली.

श्रीलंका के बॉलर मधुशंका 13वां ओवर फेंकने आए. उन्‍होंने कोण बनाती हुई ऑफ स्टंप के बाहर फ्लैट फुलटॉस जैसी गेंद डाली. इसे सूर्यकुमार ने आगे की ओर शफल कर झुकते हुए कीपर के सिर के ऊपर से छक्के के लिए बाहर पहुंचा दिया. शॉट को फिनिश करते हुए सूर्य क्रीज ही नहीं, बल्कि पिच के भी बाहर चले गए और पलटी खाकर इसे फिनिशिंग टच दिया. इस शॉट को देखकर हर कोई अवाक रह गया. कमेंटेटर और स्‍टेडियम में मौजूद लोग अपनी सीट पर खड़े हो गए. टीवी पर मैच देख रहे लोगों ने भी हैरानी से हाथ अपने माथे पर रख लिया. सोशल मीडिया पर भी रिएक्‍शन की बाढ़ आ गई.

