Ind vs SL T20i Asia Cup-2022 Live Score: भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला, 7 बजे टॉस

2022 Asia Cup India vs Sri Lanka Ind vs SL T20i Super 4 Cricket Match Live Score News Updates in Hindi: रोहित शर्मा शायद आज एशिया कप का अपना सबसे बड़ा मुकाबला खेलने जा रहे हैं. फाइनल की रेस में बने रहने के लिए टीम इंडिया को हर हाल में जीत चाहिए. लेकिन श्रीलंका उनके लिए कड़ी चुनौती पेश करेगी. टी20 टूर्नामेंट के सुपर-4 के अपने पहले मुकाबले में भारत को पाकिस्तान से हार मिली. वहीं श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराकर अच्छी शुरुआत की है. पिछले मैच में पाकिस्तान ने अंतिम ओवर में भारत के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की थी. मोहम्मद रिजवान ने अर्धशतक लगाया था. वहीं मोहम्मद नवाज ने गेंद के बाद बल्ले से भी कमाल का प्रदर्शन किया था.

पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही थी. तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार लय में नहीं थे और 19वें ओवर में उन्होंने 19 रन दे दिए थे. लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल पूरे टूर्नामेंट में अब तक लय में नहीं दिखे हैं. युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने पाकिस्तान के खिलाफ उम्दा प्रदर्शन किया था. अंत में अर्शदीप सिंह ने आसिफ अली का कैच छोड़ दिया था. इस कारण उनकी आलोचना हुई थी. लेकिन मैच के बाद रोहित ने कहा था कि किसी भी पिच पर 180 का स्कोर बेहतरीन है.

दूसरी ओर श्रीलंका की शुरुआत टूर्नामेंट में अच्छी नहीं रही थी. पहले मैच में उसे अफगानिस्तान से हार मिली थी. उस मैच में टीम सिर्फ 105 ही रन बना सकी थी. लेकिन इसके बाद उसने बांग्लादेश और अफगानिस्तान को हराकर शानदार वापसी की हुई. कुसल मेंडिस ने अंतिम दोनों मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी की है. इसके अलावा भानुका राजपक्षे, चरित असलंका और वानिंदु हसरंगा ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दीपक हुडा, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, दिनेश कार्तिक, आवेश खान, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन.

श्रीलंका: दासुन शनाका (कप्तान), दानुष्का गुणतिलका, पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, चरित असलंका, भानुका राजपक्षे, अशेन बंडारा, धनंजया डी सिल्वा, वानिंदु हसरंगा, महेश तीक्ष्णा, जेफरी वांडरसे, प्रवीण जयविक्रमा, चमिका करुणारत्ने, मसीथा पथिराना, असिता फर्नांडो, दुष्मंथा चमीरा, दिनेश चांदीमल.